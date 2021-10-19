Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu şehit analarına sor" | Video
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil; cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerine baka baka sor!" açıklamasında bulundu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın niye hapiste olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil; cesaretin varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerine baka baka sor!" açıklamasında bulundu.