Bakan Bozdağ oyunu kullandı, açıklamalarda bulundu | Video

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu.