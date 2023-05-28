Bakan Bozdağ, oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 10:29 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, sabah saatlerinde TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirterek şöyle dediHayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun.Oyunu kullanan Bakan Bozdağ, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

