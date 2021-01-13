Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:39
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi | Video 13.01.2021 | 11:14
01:49
90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı | Video 13.01.2021 | 10:21
05:04
Yavuz Donat | Şehitler ölmez Vatan bölünmez 13.01.2021 | 10:17
04:10
Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon: 55 gözaltı kararı 13.01.2021 | 09:36
00:28
Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video 13.01.2021 | 09:41
03:50
Şebnem Bursalı | Sözde değil en özde cumhurbaşkanı 13.01.2021 | 09:33
02:06
03:49
Kerem Alkin | Otorite’si olmayan paralar dönemi 13.01.2021 | 09:01
06:15
Hıncal Uluç | Hani kumarı yasaklamıştık? 13.01.2021 | 08:58
03:16
Engin Ardıç | Tabanca çektiler 13.01.2021 | 08:55
00:21
Son dakika: Ümitcan Uygun davasında yeni gelişme! İzmir'de yakalandı | Video 13.01.2021 | 01:47
02:42
05:25
00:12
00:34
Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu | Video 12.01.2021 | 22:23
00:58
Çanakkale'de caddeler göle döndü | Video 12.01.2021 | 20:46
02:10
05:50
01:32
05:27
Son dakika: Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan uyardı! 12.01.2021 | 18:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’da Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edildikten sonra mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüştü. Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kureyşi, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında başkentteki Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edildi. Daha sonra Çavuşoğlu ve Alvi, Cinnah Salonu'nda düzenlenen Nişan Tevdi Töreni'ne katıldı. Törende Çavuşoğlu'na Alvi tarafından "Hilal-e Pakistan" nişanı takdim edildi.
Çavuşoğlu, Nişan Tevdi Töreni'nin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüştü. İkili, baş başa görüşmeye geçmeden önce çam fidanı dikti. Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçen Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kureyşi, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Pakistan-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ikinci üçlü toplantısı da bugün İslamabad'da yapılacak. Toplantıda, küresel ve bölgesel meseleler ve tüm alanlarda daha iyi işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.