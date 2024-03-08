Video Haber Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video
Bakan Göktaş:

Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video

08.03.2024 | 09:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa ederler. O kadınlar ki vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdürler. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, video mesajla '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Göktaş, varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, "Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa ederler. O kadınlar ki vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdürler. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI KADINLARIN YÜZYILI OLACAK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığına, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol aldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak biz de tüm imkanlarımızı seferber ediyor, kadınlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladık. 5 temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' kadınların yüzyılı olacak.

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