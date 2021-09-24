Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' provokasyonuna net cevap | Video
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Son günlerde ısrarla gündemde tutulmaya çalışılan 'yurt' provokasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu net cevap verdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var." dedi.