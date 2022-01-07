Bakan Kurum Antalya'da afetzedelerle buluştu: "2-3 ay içinde evler teslim edilecek" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10. Günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören ve inşaatları devam eden Kalemler ve Demirciler Mahallelerinde incelemelerde bulundu.