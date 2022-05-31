Video Haber Bakan Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında duyurdu: "İhracatta stratejik hedef..." | Video
Bakan Muş

Bakan Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında duyurdu: "İhracatta stratejik hedef..." | Video

31.05.2022 | 12:14

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Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla "Türkiye İhracat Seferberliği" projesini hayata geçirdi. İlk toplantı Bursa'dan start aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş programda, Türkiye'nin ihracat hedefleri ve stratejine ilişkin önemli mesajlar verdi, yakın zamanda çalışmaları kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

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