Bakan Varank, Sultanbeyli’ye TOGG otomobil ile geldi | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına TOGG otomobili ile geldi. Bakan Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve Başkan Hüseyin Keskin, 0015 plakalı TOGG otomobili önünde beraber fotoğraf çektirdi.
BAKAN VARANK'TAN TOGG MESAJI
Kendisine bir gazetecinin sorduğu 'Sultanbeyli'ye TOGG ile geldiniz' sorusu üzerine Bakan Varank, "Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi TOGG ile geldik" dedi.
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