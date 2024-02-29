Bakan Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ’ye yönelik Antalya merkezli 14 ilde icra edilen ‘Kıskaç-9’ Operasyonları çerçevesinde 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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