Video Haber Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” | "Video
Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” |

Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” | "Video

30.01.2024 | 14:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Samsun, Adana ve Uşak merkezli "Sibergöz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ve Osmaniye'de operasyonların gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çekerek, "4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine de vurgu yaptı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu’nda 156 şüpheli yakalandı” | Video 01:10
Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” | "Video 30.01.2024 | 14:37
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi’ni açıkladı! Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik | Video 45:04
Başkan Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıkladı! "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" | Video 30.01.2024 | 12:57
İşte AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu 06:09
İşte AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu 30.01.2024 | 12:11
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video 10:52
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! AK Parti Kongre Merkezi hizmete alındı | Video 30.01.2024 | 11:56
MHP Lideri Bahçeli’den yerel seçim mesajı: DEM’den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak | Video 42:54
MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: "DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak" | Video 30.01.2024 | 11:23
Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi | Vdieo 04:57
Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi | Vdieo 30.01.2024 | 09:05
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video 02:35
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video 30.01.2024 | 06:02
CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler... 09:53
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler... 30.01.2024 | 01:33
İstanbul’da kar yağışı hasreti sona erdi! 03:06
İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi! 30.01.2024 | 00:57
CHP İzmir’de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz 06:21
CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz 30.01.2024 | 00:49
Murat Kurum:“Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız” 14:33
Murat Kurum:“Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız” 29.01.2024 | 23:45
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Genel Başkanlığından istifa eden Karadayı ile bir araya geldi 00:11
Dışişleri Bakanı Fidan, HÖH Genel Başkanlığından istifa eden Karadayı ile bir araya geldi 29.01.2024 | 23:46
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı 02:35
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı 29.01.2024 | 23:45
Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar? 25:53
Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar? 29.01.2024 | 21:48
Tayland’da okuldaki bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı 02:19
Tayland'da okuldaki bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı 29.01.2024 | 22:01
Başkan Erdoğan Eskişehir’de gençlerle buluştu: 31 Mart gecesini aydınlatacaksınız 32:50
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: 31 Mart gecesini aydınlatacaksınız 29.01.2024 | 22:02
Başkan Erdoğan Eskişehir’de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 25:33
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.01.2024 | 21:44
Emine Erdoğan, Maarif Türk Eğitim Tarihi sergisini ziyaret etti 04:09
Emine Erdoğan, Maarif Türk Eğitim Tarihi sergisini ziyaret etti 29.01.2024 | 18:27
İstanbul’da vatandaşlar karın tadını çıkardı 02:59
İstanbul'da vatandaşlar karın tadını çıkardı 29.01.2024 | 17:55
Mahmut Övür | Başak Demirtaş, ’kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu 06:17
Mahmut Övür | Başak Demirtaş, 'kurtarıcı' İmamoğlu'nu strese soktu 29.01.2024 | 16:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA