Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” | "Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ve Osmaniye'de operasyonların gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çekerek, "4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu" ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine de vurgu yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-21 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı” | "Video 30.01.2024 | 14:37
45:04
06:09
İşte AK Parti seçim beyannamesi tanıtım videosu 30.01.2024 | 12:11
10:52
42:54
04:57
Bakan Yerlikaya duyurdu! 923 terörist etkisiz hale getirildi | Vdieo 30.01.2024 | 09:05
02:35
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video 30.01.2024 | 06:02
09:53
03:06
İstanbul'da kar yağışı hasreti sona erdi! 30.01.2024 | 00:57
06:21
14:33
Murat Kurum:“Sultangazi’de ki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız” 29.01.2024 | 23:45
00:11
02:35
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı 29.01.2024 | 23:45
25:53
02:19
Tayland'da okuldaki bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı 29.01.2024 | 22:01
32:50
25:33
04:09
Emine Erdoğan, Maarif Türk Eğitim Tarihi sergisini ziyaret etti 29.01.2024 | 18:27
02:59
İstanbul'da vatandaşlar karın tadını çıkardı 29.01.2024 | 17:55
06:17
Mahmut Övür | Başak Demirtaş, 'kurtarıcı' İmamoğlu'nu strese soktu 29.01.2024 | 16:11