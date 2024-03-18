Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu açıldı

Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımı ile açıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Boyraz, çevreyolunun kullanılmaya başlaması ile yıllık 520 milyon TL tasarruf edileceğini söyledi.