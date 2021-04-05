Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nde gerçekleşen Nisan ayı toplantısına Başkan Yardımcısı Murat Yazgan’ın kapıyı çarparak toplantıyı terk etmesi damga vurdu.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nde Nisan Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 2020 yılına ait faaliyet raporuyla birlikte Denetim Komisyonu raporunun görüldüğü toplantıda meclis başkan vekillikleri ve katip encümen üyeleriyle birlikte komisyonlara üye seçimleri yapıldı. Burhaniye Belediyesi hizmet binasında bulunan meclis salonunda yapılan görşmeye başkan yardımcısı Murat Yazgan'ın kapıyı çarparak toplantıyı terk etmesi damga vurdu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, imar ile ilgili bir konuyu oylamaya sundu. O esnada söz hakkı isteyen Başkan Yardımcısı Yazgan, kendisine söz hakkı verilmeyince toplantıdan kapıyı çarparak çıktı.