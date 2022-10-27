Bankadan 2.5 milyon çalan hırsızlar yakalandı: Yurtdışına kaçarken yakalandılar | Video
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İstanbul Şişli’de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, ve transfer için poşetlenmiş yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri kaçan iki şüpheliyi Artvin Sarp Sınır Kapısından kaçmak üzereyken yakaladı. Kolombiyalı şüphelilerin üzerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 131 bin lira ve 2 bin 560 sterlin ele geçirildi.