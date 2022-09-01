Başkan Erdoğan: "Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeyiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunudu. Erdoğan konuşmasında "Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek istiyorlar" ifadelerini kullanırken, "Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz." dedi.