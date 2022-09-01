Başkan Erdoğan: "Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeyiz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:14
MHP Lider Bahçeli: "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır" | Video 01.09.2022 | 16:15
22:33
06:10
22:03
08:41
00:23
Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var | Video 01.09.2022 | 01:24
03:29
02:11
00:48
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video 31.08.2022 | 22:37
00:34
02:18
İşte 'SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist | Video 31.08.2022 | 19:24
00:18
00:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 testim pozitif çıktı | Video 31.08.2022 | 19:02
00:34
Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı | Video 31.08.2022 | 18:37
18:16
Başkan Erdoğan: Ege'de huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa | Video 31.08.2022 | 18:35
04:42
03:31
00:20
Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.08.2022 | 18:05
01:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunudu. Erdoğan konuşmasında "Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek istiyorlar" ifadelerini kullanırken, "Karşımıza çıkan kim olursa olsun böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz." dedi.