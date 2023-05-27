Video Haber Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti | Video
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti | Video

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti | Video

27.05.2023 | 15:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs'ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir" dedi.

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