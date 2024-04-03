Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim maratonu sonrası sonuçları değerlendirmek için AK Parti MYK'yı topladı. Başkan Erdoğan, MYK Toplantısının ardından ise TBMM'de iftar programına katıldı. Erdoğan iftar programı sonrası sürpriz bir ziyarette bulundu. Ankara'da bir kafeye uğrayan Erdoğan, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. İşte o ziyarete ilişkin kareler...