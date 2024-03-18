Başkan Erdoğan: "Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. Yıldönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkınca yedi düvel üstümüze gelse Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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