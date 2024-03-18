Başkan Erdoğan, Denizlili şehidin ailesiyle görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Şırnak’ta trafik kazası sonucu şehit olan Fırat Der’in babası ve eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen baba Cesim Der ise "Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Vatan sağ olsun" cevabını verdi.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Fırat Der'in eşi Demet Der ile görüşmek istedi. Şehit eşine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çocuğunuz var mıydı" sorusuna Demet Der, eşinin Muğla'ya tayini çıktıktan sonra bir çocuk sahibi olmayı düşündüklerini ancak nasip olmadığı cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşine de sabırlar dilemesinin ardından görüşme sonlandı.
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