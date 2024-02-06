Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal'ı aradı | Video 06.02.2024 | 14:21 Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal’ı telefonla arayarak başarılar diledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Öcal'ı telefonla arayarak çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Teşkilattaki arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum, başarılar dilerim. Diğer illerde de çalışmalarımız başarılı şekilde devam ediyor. Tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim" dedi.