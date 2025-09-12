Başkan Erdoğan: "İstanbul Türk İslam coğrafyasının ortak değeridir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı’nda açıklamalarda bulundu. "İnsanlığa pek çok değer kazandırdık" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul Türk islam coğrafyasının ortak değeri ortak zenginliğidir." ifadelerini kullandı.