Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
02:18
01:44
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tehdit dilini paylaştı! | Video 02.12.2021 | 00:26
06:07
07:53
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber'e konuk oldu | Video 01.12.2021 | 21:50
05:14
00:18
CHP’li Tanju Özcan müftü nikâhına karşı çıkmıştı! | Video 01.12.2021 | 18:38
01:01
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 01.12.2021 | 18:24
31:55
03:01
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
01:03
48:59
04:25
Melih Altınok | Tamam da abi kim yapıyor bunu? 01.12.2021 | 13:17
04:12
Salih Tuna | Büyük sırrı sadece onlar biliyor 01.12.2021 | 12:09
02:40
Mehmet Barlas | CHP artık HDP’ye katılmalı 01.12.2021 | 11:22
02:25
Engin Ardıç | Gereksiz yazı 01.12.2021 | 11:20
05:55
CHP’li Seçer’den yine hakaret "Buranın horozu sen misin?" 01.12.2021 | 11:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı açıklamalardan kesitlerin yer aldığı, tehdit dili içeren ve vesayetçi anlayışını gösteren ifadelerinin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu’nun tehdit dilini ve vesayetçi anlayışını gösteren kesitler...