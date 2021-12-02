Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tehdit dilini paylaştı! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı açıklamalardan kesitlerin yer aldığı, tehdit dili içeren ve vesayetçi anlayışını gösteren ifadelerinin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu’nun tehdit dilini ve vesayetçi anlayışını gösteren kesitler...