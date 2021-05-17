Başkan Erdoğan, ‘Kontrollü Normalleşme Takvimi'ni açıkladı | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı’nda, mevcut sokağa çıkma yasağı, aşılarda son durum, salgın süreci ve vaka sayısı, esnafa destek paketi gibi birçok önemli konu ele alındı. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflara iki grup halinde destek olunacağını ifade etti. Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı. İşte detaylar...