Video Haber Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak"

Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak"

Başkan Erdoğan
20.07.2021 | 10:29

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

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