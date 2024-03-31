Video Haber Başkan Erdoğan oyunu kullandı. "Yeni bir dönemin başlangıcı olacak" | Video
Başkan Erdoğan oyunu kullandı.

Başkan Erdoğan oyunu kullandı. "Yeni bir dönemin başlangıcı olacak" | Video

31.03.2024 | 13:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saffet Çebi ortaokulunda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

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