Video Haber Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı | Video

Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı | Video

Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın babasının cenazesine katıldı | Video
02.05.2021 | 15:50

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namaza katıldı.

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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