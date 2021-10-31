Başkan Erdoğan ve Biden bugün Roma'da görüşecek! Masada hangi konular var? | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden bugün İtalya'nın başkenti Roma'da görüşecek. Her iki lider de G20 Zirvesi için İtalya'da bulunuyor. Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Erdoğan ve Biden'ın görüşeceğini bildirdi. Peki bu son derece kritik görüşmede ele alınacak konular neler olacak? İşte son dakika Erdoğan, Biden görüşmesi detayları...