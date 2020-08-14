Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.