Video Haber Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video
14.08.2020 | 20:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video 00:26
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü | Video 14.08.2020 | 20:16
Son dakika! 14 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısı... | Video 01:31
Son dakika! 14 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısı... | Video 14.08.2020 | 19:58
Bakan Akar: Denizlerimiz, mavi vatanımızdır | Video 11:01
Bakan Akar: "Denizlerimiz, mavi vatanımızdır" | Video 14.08.2020 | 18:35
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı | Video 00:59
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide milli bağımsızlık mesajı | Video 14.08.2020 | 17:50
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile İzolasyon Tedbirleri konulu genelge gönderdi! | Video 01:59
Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderdi! | Video 14.08.2020 | 17:08
Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video 01:13
Sevgilisinin evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Erkek arkadaşı gözaltına alındı | Video 14.08.2020 | 16:34
İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açar? | Video 12:03
İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki! Anlaşma ne anlama geliyor? Bölgede nelere yol açar? | Video 14.08.2020 | 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın işçilerine moral telefonu | Video 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın işçilerine moral telefonu | Video 14.08.2020 | 15:57
Son Dakika Haberi | Yunan savaş gemisi Limnos'u ağır hasarla bakıma gönderen TCG Kemal Reis'ten müthiş selamlama hareketi | Video 02:45
Son Dakika Haberi | Yunan savaş gemisi Limnos'u ağır hasarla bakıma gönderen TCG Kemal Reis'ten müthiş selamlama hareketi | Video 14.08.2020 | 15:20
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığı'dan dikkat çeken açıklama! Kemal Reis'ten Türk Milletine selam | Video 03:48
Son Dakika | Milli Savunma Bakanlığı'dan dikkat çeken açıklama! Kemal Reis'ten Türk Milletine selam | Video 14.08.2020 | 15:13
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu | Video 01:23
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu | Video 14.08.2020 | 15:05
İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 03:56
İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 14.08.2020 | 14:56
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video 07:06
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video 14.08.2020 | 14:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi | Video 05:14
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Yunanistan açıklaması "Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi" | Video 14.08.2020 | 14:01
Son Dakika | CHP'li Muharrem İnce disipline verilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara ne talimatı gönderdi? | Video 01:43
Son Dakika | CHP'li Muharrem İnce disipline verilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu teşkilatlara ne talimatı gönderdi? | Video 14.08.2020 | 13:51
Alibeyköy'de kadına küfredip aracını parçalayan trafik magandası, ters kelepçe takılıp adliyeye getirildi | Video 00:32
Alibeyköy'de kadına küfredip aracını parçalayan trafik magandası, ters kelepçe takılıp adliyeye getirildi | Video 14.08.2020 | 12:34
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangın ile ilgili flaş açıklamalar! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı? | Video 03:39
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangın ile ilgili flaş açıklamalar! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı? | Video 14.08.2020 | 12:00
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:37
İçişleri Bakanlığı: Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.08.2020 | 11:22
Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video 00:54
Son Dakika Haberi | Yunan komandolardan Türk köylerinde skandal provokasyon | Video 14.08.2020 | 11:12
Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video 00:34
Son dakika | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Türkiye, Avrupa sıralamasında ilk sırada | Video 14.08.2020 | 10:49

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA