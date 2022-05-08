Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.