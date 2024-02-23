Video Haber Başkan Erdoğan'dan Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar | Video

23.02.2024 | 17:07

AK Parti yerel seçim hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim hazırlıkları kapsamında Balıkesir'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin DEM Parti ittifakına gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülke ile ve bu millet ile hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim? Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın." ifadelerini kullandı.

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