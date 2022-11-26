Başkan Erdoğan'dan Konya'daki barınakta yaşanan vahşetle ilgili ilk açıklama: "Kimse hayvanlara zulmedemez" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, sınırların harekatlarla daha güvenli bir hale getirileceğini söyledi. Erdoğan, Konya'daki bir barınakta yaşanan vahşete değindi, "Kimse hayvanlara zulmedemez, eziyete edemez. Konunun yakından takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.