Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Kıyamete kadar burada olacağız" | Video

26.08.2025 | 12:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Zaferin yıl dönümünü kutlayan Başkan Erdoğan konuşmasında, "Gençler dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. "Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürt'lerin de huzurunun teminatı Türkiye'dir." diyen Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız." dedi.

