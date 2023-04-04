Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.
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