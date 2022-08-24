Başkan Erdoğan'dan vergi talimatı "Hazine ve Maliye Bakanlığı süratle bu adımı atacaktır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Vergi konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanımız burada bu konu ile ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız hiç gecikmeden onun için de Meclis'in açılmasını bekleme diye bir durum söz konusu değil. Bunu Bakanlık nezninde süratle adımı atıp bunun çıkışını da Bakanlığımızın sağlaması gerekir." ifadelerini kullandı.