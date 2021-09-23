Batı'nın Afrika'daki çöplüğü: Skandalı ortaya çıkaran gazeteci facianın boyutunu anlattı | Video
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Ömürlerini tükenen ya da yenisi çıkarılan cihazlar, karaborsaya düştükten sonra yasadışı yollarla gemilere yüklenip Afrika'ya ulaştırılıyor. Peki bu eski teknolojik cihazların Afrikalı çocukları öldürdüğünü biliyor muydunuz? Batı’nın eski televizyonlarının Afrikalı çocukların nasıl ölümüne neden olduğunu ortaya çıkaran Ganalı gazeteci Mike Anane, Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları’na konuştu.