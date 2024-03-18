Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken duramayan otomobil eve daldı: 2 yaralı
Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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