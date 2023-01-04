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OTOMATİK OYNAT
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Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 04.01.2023 | 21:28
01:10
Beyaz Saray yakınlarında evsiz bir adamın cesedi bulundu | Video 04.01.2023 | 21:15
00:43
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video 04.01.2023 | 21:01
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Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video 04.01.2023 | 17:56
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Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video 04.01.2023 | 14:39
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Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
14:45
Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31
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Mezrada çıkan yangında 2 ev, kiler ve samanlık kül oldu | Video 04.01.2023 | 00:51
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Köpek gezdirirken husumetlisini gördü suikast silahıyla vurup kaçtı! | Video 04.01.2023 | 00:19
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Meksika’da sıcak hava balonu düştü: 4 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:46
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Konya’da otomobilin çarptığı midibüs yan yattı: 10 yaralı | Video 03.01.2023 | 21:33
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Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor | Video 03.01.2023 | 19:54
ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Beyaz Saray yakınlarında sabah saatlerinde evsiz bir adamın cesedi bulundu.