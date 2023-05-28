Bilal Erdoğan oyunu kullanmaya Togg ile geldi | Video 28.05.2023 | 11:31 Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner Saffet Çebi Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı. Bilal Erdoğan oy kullanmaya Togg ile geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Sabah saatlerinde okula gelen Bilal Erdoğan ve eşi oy pusulalarını alarak kabine girdi. Oyunu kullanan Bilal Erdoğan ve eşi oy pusulalarını sandığa attı. Öte yandan, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner oy kullanmaya Togg ile geldi.