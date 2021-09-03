Bodrum'un ardından bir yangın da Milas'ta | Video
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Muğla'nın ilçelerinden Bodrum'da çıkan ve karadan ve havadan yapılan etkin müdahale ile söndürülen iki yangının ardından bir kötü haber de Milas'tan geldi. Milas'ın Selimiye beldesinde yangın çıktı.