“Bozdoğan-43” operasyonları sonucu 1’i kırmızı, 3’ü turuncu kategoride olan 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-43" operasyonlarında 1’i kırmızı, 3’ü turuncu kategoride olan 5 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla, teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.
Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Şervan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin, Axin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin ise; 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi.
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