Video Haber Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı

Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı

20.02.2024 | 18:48

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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