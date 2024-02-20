Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 20.02.2024 | 18:48
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 20.02.2024 | 18:09
16:07
02:53
10:56
41:56
03:13
00:54
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video 20.02.2024 | 10:17
08:07
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de | Video 20.02.2024 | 09:02
01:00
03:31
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı 19.02.2024 | 21:55
00:47
TEM'den İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 şahıs yakalandı 19.02.2024 | 21:55
02:23
Kilis’te Güven ve Huzur uygulaması: 17 gözaltı 19.02.2024 | 21:55
00:16
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu 19.02.2024 | 21:55
00:11
Doğubayazıt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin duvarına çarptı 19.02.2024 | 21:53
10:55
01:32
Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı 19.02.2024 | 18:53
16:30
02:46
Haşmet Babaoğlu | Deney! 19.02.2024 | 16:29
06:38
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM'e sarılmak zorunda kaldı? 19.02.2024 | 16:26