Video Haber Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video

Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video
24.04.2020 | 16:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim? CHP'liler neden DHKP-C'lileri savundu? | Video 25:39
Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim? CHP'liler neden DHKP-C'lileri savundu? | Video 25.04.2020 | 14:48
Irak'ın kuzeyinde operasyon! 12 terörist etkisiz, 1 askerimiz şehit... | Video 01:17
Irak'ın kuzeyinde operasyon! 12 terörist etkisiz, 1 askerimiz şehit... | Video 25.04.2020 | 13:59
Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na cevap | Video 01:53
Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na cevap | Video 25.04.2020 | 13:54
Son dakika: Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ekonomik önlemlerle ilgili açıklama! 200 milyar TL destek... | Video 03:27
Son dakika: Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ekonomik önlemlerle ilgili açıklama! 200 milyar TL destek... | Video 25.04.2020 | 12:50
Kilosu 7 bin lira olan sütün sağımına başlandı | Video 00:51
Kilosu 7 bin lira olan sütün sağımına başlandı | Video 25.04.2020 | 12:41
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde | Video 02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde | Video 25.04.2020 | 11:23
Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı | Video 00:44
Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı | Video 25.04.2020 | 11:21
Son dakika: İki günde 5 bin 38 vatandaş yurda döndü! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama... | Video 00:58
Son dakika: İki günde 5 bin 38 vatandaş yurda döndü! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama... | Video 25.04.2020 | 10:15
Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada 00:43
Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca'nın kaçış anları kamerada 25.04.2020 | 09:45
Yunanistan’daki Midilli adasında insanlık dramı | Video 00:50
Yunanistan’daki Midilli adasında insanlık dramı | Video 24.04.2020 | 22:43
Kaftancıoğlu’dan basına büyük saygısızlık | Video 01:37
Kaftancıoğlu’dan basına büyük saygısızlık | Video 24.04.2020 | 21:16
Son dakika! Bugün koronavirüsten iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını ilk kez geçti! İşte son veriler | Video 02:41
Son dakika! Bugün koronavirüsten iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını ilk kez geçti! İşte son veriler | Video 24.04.2020 | 19:16
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video 01:29
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü! Corona virüs salgını sonrası atılacak adımlar ele alındı | Video 24.04.2020 | 17:27
İlk yerli otomobilde sona doğru | Video 01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru | Video 24.04.2020 | 17:10
Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video 03:53
Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video 24.04.2020 | 16:56
Mustafa Ceceli’den 23 Nisan’da duygulandıran video! 00:43
Mustafa Ceceli’den 23 Nisan’da duygulandıran video! 24.04.2020 | 16:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Soykırım yalanıyla Türkiye'ye zarar vereceğini sananlar yine yanılacak | Video 01:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Soykırım yalanıyla Türkiye'ye zarar vereceğini sananlar yine yanılacak" | Video 24.04.2020 | 15:50
İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video 00:13
İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video 24.04.2020 | 15:39
Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video 03:32
Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video 24.04.2020 | 15:26
Merdan Yanardağ’dan Can Ataklı açıklaması! Yandaşlıkta çığır açtılar | Video 01:33
Merdan Yanardağ’dan Can Ataklı açıklaması! Yandaşlıkta çığır açtılar | Video 24.04.2020 | 14:48

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde sade bir tören yapıldı. Her yıl geniş katılımla yapılan törenler, korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yanı sıra az sayıda askeri erkan katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törende korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.


Kahraman şehitler dualarla anıldı
Tamamlanan resmi programın ardından şehit olan kahraman Mehmetçik için dualar okundu. Daha sonra Vali Tavlı, Korgeneral Aksakallı ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir temsili mezarlara karanfil bıraktı.


105 yıl önce bugün, Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığını belirten Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan müttefik kuvvetlerin karadan bir çıkarma yaparak Çanakkale Kara Savaşları'nı başlattı. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Tarihi Alan Başkanlığı olarak her yıl yaptığımız törenleri iptal ettik. Ancak geniş katılımlı törenleri iptal etmiş olsak da biz Çanakkale Destanı'nın yazılmış olduğu bu topraklarda, bu Çanakkale kahramanlarını o büyük insanları unutmadığımızı göstermek adına çok dar kapsamlı bir tören gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi onları saygıyla andık. Onların ruhlarına dualarımızı gönderdik. Ve onları bir kez daha şükranla yad ettik. İnşallah bu tehlike bu hastalık ortadan kalkınca vatandaşlarımızın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı bu topraklara buraya ziyarete geleceğini umut ediyoruz. Onları buraya bekliyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA