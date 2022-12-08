Video Haber Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video
Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video

Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video

08.12.2022 | 20:18

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması’nı ve Batı Trakya Türklerinin temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürdüğünü söyledi.

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