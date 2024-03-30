CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Rıza Yalçınkaya tartıştığı kişiye bardak fırlattı | Video
CHP’nin Bartın Belediye Başkan adayı olan Rıza Yalçınkaya’nın parti toplantısında tartışma yaşadığı kişiye cam bardak fırlattığı ortaya çıktı.
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