CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde istifa sesleri! Adaylar açıklandı kriz büyüdü

CHP'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP’liler, partinin Seyrantepe'deki binası önünde toplanarak sloganlar attı. Ayrıca aralarında mevcut Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de bulunduğu isimler "Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz." açıklamasında bulundu.