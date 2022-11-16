CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a: Kral da kralcı da değiliz | Video
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Altılı Masa'da şimdi de 'Krallık' kavgası yaşanıyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan sözlerinin ardından CHP'li Engin Altay sert çıkmıştı. Altay'ın kendisine yönelik 'Kraldan çok kralcı' sözlerine ise bu kez Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.