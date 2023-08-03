CHP ve sanatçılar Disney'e neden sessiz? | Video
Disney Plus’ın Ermeni lobisinin baskıları sonucu Atatürk filmini yayınlamama kararına tepkiler dinmiyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve Gazeteci Osman Diyadin, konuyu A Haber'de değerlendirdi.
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