CHP’de kirli para skandalı! Kaftancıoğlu İmamoğlu’nu hedef gösterdi: "Paranın adresini onlar bilir!" | Video

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kirli para skandalı patladı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz’ın deste deste döviz saydığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kirli para ağı hakkında soruşturma başlattı. Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifadeye çağırıldı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da çuval dolusu paralarla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef gösteren Kaftancıoğlu’nun yakın çevresine “Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği iddiası ortaya atıldı…