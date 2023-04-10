Video Haber CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar | Video
CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar | Video

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar | Video

10.04.2023 | 22:54

7'li koalisyondaki Milletvekili listesi kaosu dinmiyor. Özellikle, CHP'de Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor. CHP tabanında büyük rahatsızlık yaratan Ergin için CHP'ye yakın gazeteci İsmail Dükel, 'Tepki büyük. CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır." dedi. Eski Bakan Masum Türker de; İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaparak, bir grup partilinin CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacağını duyurdu.

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