CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar | Video
7'li koalisyondaki Milletvekili listesi kaosu dinmiyor. Özellikle, CHP'de Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor. CHP tabanında büyük rahatsızlık yaratan Ergin için CHP'ye yakın gazeteci İsmail Dükel, 'Tepki büyük. CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır." dedi. Eski Bakan Masum Türker de; İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaparak, bir grup partilinin CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacağını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
01:37
Kızılelma ve Bayraktar TB3 TGC Anadolu'da | Video 10.04.2023 | 21:48
00:08
TIR'lar çarpıştı: 1 kişi yaralandı | Video 10.04.2023 | 18:44
00:30
ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı | Video 10.04.2023 | 18:21
47:08
00:18
CHP İl Başkanlığına ateş açıldı iddiası asılsız çıktı | Video 10.04.2023 | 17:31
02:37
Haşmet Babaoğlu | Bunlar mı ülke yönetecek? 10.04.2023 | 17:15
03:41
Mehmet Barlas | Hesap uzmanı Kemal Bey'in tutmayan liste hesabı 10.04.2023 | 17:13
02:36
Melih Altınok | Tıpış tıpış... 10.04.2023 | 17:09
02:11
39:17
15:52
TCG Anadolu için gurur günü! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 10.04.2023 | 13:57
00:25
01:00
01:28
04:19
03:22
01:12
05:06
AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video 09.04.2023 | 16:41
17:30
SON DAKİKA: AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti! | Video 09.04.2023 | 15:24