CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar | Video

7'li koalisyondaki Milletvekili listesi kaosu dinmiyor. Özellikle, CHP'de Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor. CHP tabanında büyük rahatsızlık yaratan Ergin için CHP'ye yakın gazeteci İsmail Dükel, 'Tepki büyük. CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır." dedi. Eski Bakan Masum Türker de; İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaparak, bir grup partilinin CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacağını duyurdu.