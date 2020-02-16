CHPli Erdoğdu'dan skandal sözler! "Polise taşla direnebilirsiniz" | Video
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal sözler söyledi. Gezi iddianamesi üzerinden provokasyona soyunan Erdoğdu, vandalizmi eleştirmek yerine polisi hedef aldı. Gezi eylemlerini barışçıl bir eylem olarak nitelendirerek sokakların altını üstüne getiren provokatörleri masum göstermeye çalıştı. CHP'li Erdoğdu, "polise taşla direnebilirsiniz" dedi. Belediye otobüslerini yakan, işyerlerini yağmalayan, kamu araçlarına molotof kokteylleriyle saldıran eylemcileri savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da gezi eylemlerine sahip çıkmış, grup kürsüsünden eylemcilere destek vermişti.
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